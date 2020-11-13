Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek’i hastanede ziyaret etti/ Ek fotoğraflar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, yıllar sonra vatandaşların yeniden uğrak noktası oldu. Ankara'da kış güneşinin yüzünü gösterdiği şu günlerde Başkentliler aileleriyle birlikte Çubuk-1 Barajı'na akın ederek, hafta sonunun keyfini çıkardı.