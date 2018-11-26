16 Yılın sonunda AKP’nin üst üste yaptığı yanlışlarla artık yorgun düştüğünü, metal yorgunluğunu itiraf ettiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığımız söyleşide, “AKP’nin çöküşü açık bir şekilde görülüyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin kadınlar öncelikli olmak üzere yeni isimlerle yerel seçime hazırlandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu AKP’nin ise yeni isim bulamadığını eski belediye başkanlarından ve eski milletvekillerinden medet umduğunu belirterek şu soruları peş peşe sordu.

“Bu kadrolar 16 yıldır ülkenin hangi sorununu çözdüler?

İşsizlik sorununu mu çözdüler?

Çiftçinin sorunlarını mı çözdüler?

Hayvancılık yapan yurttaşların sorunlarını mı çözdüler?

Sanayicilerin sorunlarını mı çözdüler?

Tüccarın sorunlarını mı çözdüler?

Asgari ücretlilerin, Emeklilerin geçim sıkıntılarını mı çözdüler?

Dış ticaret ve bütçe açığını mı çözdüler,

Yüksek enflasyon, çok yüksek faiz ile dövizdeki aşırı yükselme sorunlarını mı çözdüler,

Eğitimin sorunları ile atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarını mı çözdüler?

Sağlık sisteminin, sağlık çalışanlarının sorunlarını mı çözdüler?

Adaleti sağlamak için yargının sorunlarını mı çözdüler?

Dış politikada yaşanan büyük sorunları, Ege denizindeki işgal altındaki adalarımızın sorunlarını mı çözdüler?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu anlaşılan o ki 31 Mart 2019’da yapılacak Yerel Seçime büyük bir heyecan ile ve çarpıcı sloganlarla hazırlanıyor.

“Türkiye’nin temel hiçbir sorununu çözemediler” diye özetleyen Kılıçdaroğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin CHP’li yönetiminin yaptığı metronun tam 3 mislini harcayarak İstanbul’a metro yapıyorlar. Türkiye’nin 16 yıllık olağanüstü maddi birikimine eklenen özelleştirme ile eklenen kaynakları har vurup harman savurdular” diyerek şöyle devam etti.

“Bu paralar nerede? ‘Yol, köprü, bina yaptık’ diyorlar ki bunlar özel sektör tarafından vatandaş tarafından parası ödenecek yatırımlar halinde yandaşlarına rant sağlamak için yapılan ihalelerdir. Bu yatırımların paralarını bizler, çocuklarımız hatta torunlarımız ödeyecekler. Bu yatırımlar dolayısıyla devlet bütçesinden yapılmadı. Keban gibi Atatürk gibi dev barajlar mı yapıldı? İstihdam yaratacak fabrikalar mı açıldı, teşvikler mi verildi?”

Yerel Seçim konusunda dikkatli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını mutlaka kazanacaklarını da iddialı şekilde vurguladı.

İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak konusunun aslında seçmen nezdinde güvene dayalı birliktelik anlamında olduğunu belirten CHP lideri görüşmelerin sürdüğünü ve çok yakında sonuç alınacağını belirtti.

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının isimleri konusuna girmenin erken olduğunu belirten Kılıçdaroğlu’nun ittifak görüşmelerini beklediği anlaşılıyor.

Yerel seçimde MHP’nin AKP ile yeniden ittifak yapacağını hatırlatarak sordum:

Önce ayrıldılar, şimdi barıştılar, MHP Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday çıkartmayacak ne dersiniz?

Kılıçdaroğlu, “Kısmi ittifak ama hiç fark etmez MHP ister aday çıkarsın, ister çıkarmasın 3 büyük ili CHP’nin adayları kazanacak. MHP 3 büyük ili AKP’ye veriyorsa karşılığında ne alacak? AKP’nin yerel seçimde MHP’ye muhtaç olması 16 yıllık çöküşünün resmen tescilidir. AKP’nin artık tek başına gücü yoktur, çöküş dönemi başlamıştır ve AKP giderek de güç kaybetmektedir” diye yanıt verdi.