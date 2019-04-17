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17 Nisan 2019
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KIDZMONDO
KIDZMONDO
Kültür-Sanat Haberleri

‘KidzFest’ 23 Nisan’da gerçekleşecek

Editör Editör

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KIDZMONDO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak KidzFest etkinliği düzenlediğini duyurdu.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan KidzMondo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için KidzFest etkinliğini gerçekleştirecek. Anne babaların da çocuklarıyla birlikte katılabileceği etkinlikler 20-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yapılacak etkinlikler arasında tango ve salsa dans gösterileri, Özgür Kürsü etkinliği, Sindirella tiyatro oyunu, yaratıcılık atölyeleri, bando turları ve yüz boyama aktiviteleri olacak. Çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılabilecek olan ebeveynler, Ben Bilmem Arkadaşım Bilir’de yarışmacı, Hilton otel aktivitesinde müşteri, SuzukiPark Yarış Pisti aktivitesinde yarış pilotu ve KM Hastanesi Acil Servis aktivitesinde hasta rolünü üstlenebilecek.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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