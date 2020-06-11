Türkiye’de işsizlik çok yüksek, ücretler ise çok ama çok düşüktür ve bir çok durumda iş bulup çalışabilen insanlar ancak karnını doyurup, iyi kötü evi çevirebilir; birikim ve tasarruf yapamaz.

Çalışanlar için eğer devlette çalışmıyorsa iş güvencesi yok denilecek kadar azdır, patronlar dilediğini, dilediği zaman kapının önüne koyabilir. Bu koşullarda bir çok çalışan için kıdem tazminatı hem iş güvencesi ve hem de eline toplu para geçebilmesi için bel bağladığı tek umuttur.

Bu yüzden kıdem tazminatı çalışanlar için kırmızı çizgidir ve peşinen söyleyeyim bu çizgiyi ihlal edip, kıdem tazminatına dokunanın eli yanar.

Bugün kıdem tazminatı ile ilgili ciddi sorunlar yok mudur? Elbette vardır, bu sorunların en başta geleni patronların kayıt dışı işçi çalıştırmasıdır, TÜİK istatistiklerine göre bile kayıt dışı istihdam oranı yüzde 30 seviyesindedir. Kayıt dışı çalışanın kıdem tazminatı yada başkaca bir sosyal güvencesi yoktur.

Diğer yandan patronlar, çalışanı kayıt altına alsa dahi bir yıllık süreyi doldurmadan kağıt üzerinde girdi-çıktı yaparak çalışanların kıdem tazminatına hak kazanmasını önlemektedirler. Bu yöntem çalışanların kıdem tazminatına hak kazanmasını önleyen ve çok sık karşılaşılan bir diğer sorundur.

Çalışanların kıdem tazminatı haklarına yönelik bir diğer sorun ise gerçek ücretler ile devlete bildirilen, SGK hesaplarına temel teşkil eden kaydi ücretler arsındaki farklılıktır. Bu farklılık hem emekli maaşlarına ve hem de kıdem tazminatlarına yansımakta, çalışanın aleyhine bir durum oluşturmaktadır.

İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu, daha düşük ücretler ve daha kötü koşullar ile çalışmaya hazır büyük kitlelerin olduğu bir çalışma ikliminde; bir iş bulup da çalışabilen bir emekçinin patrona direnmesi, hakkını araması çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Kıdem tazminatları ile ilgili önemli bir sorun da kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğü olan firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi, iflas edip kapanması riskidir. Türkiye’de bir çok çalışan bu risk ile yüzleşmiş, yıllarca biriken kıdem tazminatının üzerine bir bardak soğuk su içmek zorunda kalmıştır.

Türkiye gibi sık sık büyük krizlerin yaşandığı, istikrarsız ekonomilerde bir çok şirket uzun, hatta orta vade de ayakta kalmakta zorlanmakta; kıdem tazminatı ve işci ücretlerini ödeme gibi yükümlülüklerini yerine getirememektedir.

Bütün bu olumsuzluklar göz önüne alınarak emeklilik sisteminde ve kıdem tazminatında çalışanların haklarını koruyacak, iyileştirecek ve bu gibi sorunları ortadan kaldıracak reformlar yapılması mutlak bir zarurettir.

Lakin iktidarların derdi çalışanların haklarını korumak değil de iktidarın emrine kullanacak fon yaratmak olunca işin rengi değişmektedir.

İşsizlik fonu ve emeklilik fonlarını adam gibi nemalandıramayıp, çalışanların haklarını enflasyon karşısında eriten iktidar; kıdem tazminatlarının toplanacağı fonu adam gibi işletip, enflasyona ezdirmeyecek bir beceri sergileyebilecek midir?

Bilindiği üzere Türk Lirası yüksek enflasyon ile anılmaktadır, 30 -40 yıllık bir süre zarfında yüksek, hatta hiper enflasyon yaşanma olasılığı son derecede yüksektir, böyle bir duruma karşı bu fonda tutulacak çalışanların kıdemine esas olacak paralar nasıl korunacak ve kuşa dönmesi nasıl engellenecektir?

Bugünkü uygulamada kıdem tazminatı çalışanın o işyerinde çalışarak geçirdiği her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret baz alınarak hesaplanır ve çalıştığı her tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Giydirilmiş brüt ücret; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi ödemeleri de içerir, kıdem tazminatında da bu ödemelerin tamamı hesaba katılır.

Bu şekilde çalışanın son giydirilmiş brüt maaşının çalıştığı yıl ile çarpılması ile bulunan tazminat miktarı çalışanlara enflasyona karşı çok ciddi bir koruma sağlamaktadır.

Kendi isteği ile işten ayrılan bir çalışan kıdem tazminatı alamaz, bu da çalışanın işyeri ile bağını kuvvetlendiren ve firmalar için işgücü sirkülasyonunun fazla olmasının getireceği sıkıntıları ortadan kaldıran bir uygulamadır.

Kıdem tazminatı hesaplamasındaki bu uygulama sayesinde çalışanların birikimi hem enflasyon karşısında ezdirilmiyor ve hem de işe başladığı dönemden işten ayrılacağı yada emekli olacağı döneme kadar geçen süredeki maaş artışlarının kıdem tazminatına hakkı ile yansımasına sebep olmaktadır.

İşe asgari ücretle başlayan biri son asgari ücretin üç misli bir ücret alırken emekli edildiğinde hesabın son maaşına dayanması ile ilk asgari ücretin nemalandırılması arasında çok büyük fark olacaktır.

Diyelim ki bir işyerinde işe girdiniz ilk dört yıl brüt 1000 lira, beşinci yıl çok çalıştınız beceri gösterdiniz diye zam aldınız maaşınız 2.000 liraya çıktı. Beşinci yıl sonunda iş akdiniz sonlandırılırsa eski sistemde 10.000 lira kıdem tazminatına hak kazanıyordunuz.Yeni sistemde gene bir yıl bir ay sistemi uygulansa dahi elinize geçecek tazminat; yıllık yüzde 5 ile nemalandırılması durumunda 6.500 lira, yıllık yüzde 10 ile nemalandırılması durumunda ise ancak 7.200 lira olacaktır.

Oluşturulması düşünülen bu fonun nemalandırılmasında gösterilecek bir beceriksizlik, ihmal yada kasıt çalışanların çok ciddi oranda mağdur olmasına yol açacaktır.

İşin açığı en büyük korkum iktidarların bu fonda birikecen parayı aynı işsizlik fonu gibi keyfe keder, ucuza kullanılacak kaynak olarak görme ihtimalidir. Benden sonra tufan mantığı ile hareket edecek iktidarlar aynı emeklilik fonlarında yapıldığı gibi bu fon kaynağını da har vurup harman savurabilir.

Türkiye’de ekonomi yönetimleri devamlı olarak tasarruf açığından bahseder, tasarruf açığını ortadan kaldıracak yol ve yöntemler ile Türkiye’nin büyüyüp kalkınabileceğini zannederler.

Bakınız açıkça söyleyeyim Türkiye’nin sorunu tasarruf açığı değildir, asıl sorun; Bilgi, beceri, hukuk,özgürlükler ve güven açığıdır! Siz iktidar olarak bu açıkları kapatın, tasarruf sorunu kendiliğinden çözülecektir!

Bu asıl sorunu çözmeden tasarruf açığını çözmeye, fon bulmaya yönelik mucit macit, cin fikirler hiç bir işe yaramaz.