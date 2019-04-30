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30 Nisan 2019
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Kıdem tazminatı 1 Mayıs’ın ana konusu

Cafer Külahlıoğlu Cafer Külahlıoğlu

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Kıdem tazminatı birçok kişi için büyük önem taşıyor. Çalışanlar için önemli bir güvence olan kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalar son günlerde kamuoyunu ve özellikle de iş dünyasını meşgul ediyor.

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir. Geçerli olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlar işverenlerinden kıdem tazminatı alabilir. Kıdem tazminatı aşağıda açıklanan 7 durumda çalışana ödenir

1- İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması
2- İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması
3- Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması
4- Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması
5- Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması
6- Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması
7- İşçinin ölmesi,
Belirtilen bu durumların herhangi birinin oluşması halinde, her yıl için işçinin bir brüt maaşı tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Uzun süredir çalışma hayatının gündeminde olan kıdem tazminatı konusu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni reform paketi ile tekrar gündeme geldi. Albayrak, “Kıdem tazminatı fonunu hayata geçireceğiz.” dedi.

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) “Kıdem tazminatı ödemesine işsizlik sigortası ve iş güvencesinin de eklenmesiyle, işverenin maliyetleri yükselmiş ve mali yükü artmıştır.” diyerek Albayrak’a destek verirken, işçi sendikaları da “Kıdem tazminatı” kırmızı çizgimizdir açıklamasıyla kıdem tazminatı fonu kurulmasına karşı çıktılar.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuyla ilgili, “TİSK’in temsil ettiği kesim dışında kalan birçok işveren işçiye kıdem tazminatı vermek istemiyor. Kıdem tazminatı fonuna sıcak bakan tek işçi konfederasyonuyuz ama bizim çözümlerimizle de işverenlerin beklentileri arasında ciddi fark var. Böyle bir tablonun olduğu yerde uzlaşının çıkması imkansız. Çünkü fonun kurulmasında işverenin tavrı ve tutumu son derece önemli.” diyerek karşı çıkmıştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay ise kamuoyunda tartışılan Kıdem Tazminatı fonu ile ilgili kıdem tazminatında kazanılmış haklarda geriye gidişe izin vermeyeceğimizi herkes bilsin” şeklinde açıklama yaparak net tavrını ortaya koymuştu.

Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutluyoruz. Görünen o ki 1 Mayıs mitinginin ana konusunu da kıdem tazminatı oluşturacak

Temennimiz kıdem tazminatı konusunda her kesimin görüşü ve çözüm önerileri alınır ve ortak akıl ile birlikte çözülür. İnşallah “ Biz Yaptık, oldu” mantığından vazgeçilir.

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Cafer Külahlıoğlu
Cafer Külahlıoğluhttps://sonsoz.com.tr
1973 yılında Flaş Ankara gazetesinde gazeteciliğe başladı. Günaydın Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, İktisat ve Ticaret Gazetesinde çalıştı. 30 yılı aşkın süredir gazetemizde.

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