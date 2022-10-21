Kick boksçu Elif, adını dünyaya duyurdu

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Hande NAYMAN/İZMİR,(DHA)- İZMİR’de yaşayan Elif Ceren Şanlı (16), 9 yaşındayken başladığı kick boks sporunda ilk çıktığı maçta yenildi. Maçta burnu da kırılan Şanlı, pes etmek yerine daha fazla çalışmaya başladığını belirtti. 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Şanlı, İtalya’daki Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü oldu. Şanlı, “Yenilgi beni daha çok hırslandırdı ve devam ettim. Pes etmek huyum değil” dedi.

İzmir’de yaşayan Buca Atatürk Spor Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Elif Ceren Şanlı, ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşındayken tekvando ve kick boks yapmaya başladı. Çıktığı ilk maçta yenilen ve burnu kırılan Şanlı, daha çok çalışmaya karar verdi. Haftanın 6 günü antrenman yapan Şanlı, kick boksta 3 kez Türkiye şampiyonu oldu. Son olarak İtalya’da düzenlenen Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda ’52 Kg Low Kick branşında’ dünya 3’üncüsü olan Şanlı, adını tüm dünyaya duyurdu. Şanlı, ilk yenilgisinin dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

‘İLK MAÇIMDA BURNUMU KIRAN RAKİBİMİ YENDİM’

Spora başladığı dönemi anlatan Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

“9 yaşımda mahallede bir arkadaşımla kavga ettim. Buna istinaden babam kendimi savunmam gerektiğini düşünerek beni salona yazdırdı. 9 yaşında yaptığım ilk maçımda yenildim ve burnum kırıldı. Yenilgi beni daha çok hırslandırdı ve devam ettim. Daha sonra rakibimi yenmek için daha fazla çalıştım. Pes etmek huyum değil. İlk maçımda beni yenen rakibimi daha sonra yenmeyi başardım. Hırsım bu spora devam etmeme neden oldu. 2020 yılında ilk Türkiye Şampiyonluğumu aldım. Daha sonra araya pandemi girdi. 2022 yılında bu sene ilk defa ‘genç’ kategoriye girdim. Ocak ayında Ordu’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyon oldum. Daha sonra İstanbul’da mayıs ayında Dünya Kupası yapıldı. Orada da üçüncü oldum. Kocaeli’nde tekrar Türkiye kupası yapıldı ve dört rakibimi yenerek şampiyon oldum. İtalya’ya gitmeye hak kazandım. İtalya’nın Cenova kentinde düzenlenen yarışmada dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladım” ifadelerini kullandı.

‘HAZIRLIK AŞAMASI ÇOK ZORDU’

Şampiyonaya hazırlık sürecinin zor olduğunu aktaran Şanlı, “Hazırlık aşaması gerçekten çok zordu. Günde 2-3 idman olmak üzere haftanın 6 günü idman yapıyordum. Milli takım kafilesiyle 90 kişilik bir ekip olarak İtalya’ya gittik. Çok güzel başarılar elde ettik. Milli takımımız orada 19 altın madalya kazandı. Ben de bronz madalya elde ettim. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve sonuna kadar savaştım. Antrenörüm, ailem ve çevrem bana çok inanıyor. Yaş grubumda ilk senemde milli takıma girmek gerçekten çok zor. Ben bunu başararak oraya gittim” diye konuştu.

‘MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEK AYRI BİR SORUMLULUK VE GURUR’

Türkiye’yi temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu ve hayalinin başarılarını sürdürmek olduğunu anlatan Şanlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra ilk hedefim rakibimi yenmek. Seneye Avrupa Şampiyonası var. İlk hedefim burada başarı elde etmek daha sonra dünya genelindeki profesyonel müsabakalarda mücadele edeceğim. Milli takım formasını giymek ayrı bir sorumluluk ve gurur. O ringe çıktığınız an milli takım kafilesi size ayrı bir güç veriyor. Bayrağımız için, vatanımız için ayrı bir savaş veriyorsunuz. Çok güzel bir duygu herkese nasip olmaz. Ben orada ülkemi temsil edebildiğim için çok mutluyum. İnşallah bir sonraki turnuvada da İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutacağım.”

Buca Atatürk Spor Lisesi Müdürü Vasfi Çetin ise “Burası özel öğrencilerin bulunduğu bir okul. Türkiye’de, Avrupa’da ve dünyada derece elde eden öğrencilerimiz var. Elif de bu öğrencilerimizden bir tanesi. Bu haberi aldığımızda çok mutlu olduk ve gurur duyduk. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Elif’in antrenmanlarından görüntü

-Elif Şanlı ile röportaj

-Vasfi Çetin ile röportaj

-Şampiyonadan görüntüler

Haber: Hande NAYMAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)-

(FOTOĞRAFLI)