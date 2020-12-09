Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne bağlı 24 personelde Kovid-19 tespit edildi

Mahmut DOĞAN/KKTC, (DHA)-Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını tüm ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs’ın her iki tarafında da etkisini artırarak devam ediyor. Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nde görev yapan 24 personelde koronavirüsü tespit edildi.

BM Kıbrıs Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada 2 sivil personel, 4 polis memuru ve 18 askeri personel olmak üzere 24 UNFICYP çalışanının koronavirüse yakalandığı açıkladı.

KKTC’DE 20 POZİTİF VAKA

Diğer yandan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada son 24 saatte 20 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile KKTC’ye geldiğini, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. KKTC’de son açıklanan verilerle birlikte toplamda 1223 kişide koronavirüs tespit edilirken; 6 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede 1079 kişinin iyileşerek taburcu olduğu, 279 bin 821 test yapıldığı aktarıldı.

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