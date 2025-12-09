Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların özellikle Girne ve Lefkoşa'da yoğunlaştığını, son 24 saatte ise metrekareye düşen 232 kilogram ile en fazla yağışın Girne'ye bağlı Beylerbeyi'nde kaydedildiğini açıkladı. Sivil Savunma Teşkilatı ise Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli kasabasında yoğun yağış ve su taşkınları sebebiyle mahsur kalan 7 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde tahliye çalışmaları sürerken ekipler, Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Gölet'inin taşması sonucu derelerde su seviyesinin hızla yükseldiğini, Gönyeli ve çevresinde ise bazı yolların su altında kaldığını bildirdi.

Sivil savunma ekipleri Boğaz, Pınarbaşı, Kanlıköy, Dikmen ve Gönyeli'de su baskınlarına müdahale çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de trafikte yer yer aksamaların yaşandığı noktalarda çalışmalar yürütüyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı'dan taşkın riski uyarısı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yaptığı açıklamada taşkın riskine karşı uyarılarda bulundu.

Kanlıköy Göleti'nin taştığına işaret eden Harmancı, 'Şu an hem Gönyeli Barajı hem de Kanlıköy Göleti'nin taşması, derelerimizdeki suyu ciddi seviyede yükseltmiş durumda. Problemimiz yağmur değil, göletlerin taşmasıdır. Uyarılarımızın dikkate alınmasını rica ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Harmancı, Taşkınköy'de ise dere taşması yaşandığını ancak şu an için bir tehdit bulunmadığını, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesinin ise trafiğe kapalı olduğunu belirtti.