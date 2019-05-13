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13 Mayıs 2019
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde Otilia rüzgârı esti.
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Kıbrıs’ta Otilia rüzgârı

Editör Editör

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde Otilia rüzgârı esti.

İletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell’in gençlik markası Gnçtrkcll Kıbrıs’ın yaptığı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 21’inci Bahar Şenlikleri ‘Yaşa, Öğren ve Paylaş/Live Learn&Share’ temasıyla gerçekleştirildi.

UKÜ kampüsünde gerçekleşen etkinliklerde 109 farklı ülkeden gelen öğrenciler diğer kültürleri tanıyarak, birbirleriyle kaynaştı ve sanatla bir araya geldi. Kortej yürüyüşü ile başlayan bahar şenliklerinde Türkiye’nin önemli sanatçılarından Simge Sağın’ın yanı sıra Buray, Grup Frekans ve Otilia sahne aldı.

Öte yandan bahar şenlikleri boyunca GNÇ Kıbrıs BiP kanalını takip edenler ve şenlik alanında Gnçtrkcll Kıbrıs standını ziyaret edenler birçok hediyeler kazanma şansı da yakaladı.

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