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Kıbrıslı liderler bir araya geldi

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Doğu Akdeniz’de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. 

Akıncı ile Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı. Basına kapılı yapılan gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.

TÜRKİYE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARINA SON VERMELİ

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Akıncı ile görüşmeye giderken gazetecilere açıklamalar yaptı. “Yaşayabilir bir çözüm hedefindeyim” diyen Anastasiadis şöyle devam etti;

“Akıncı ile görüşmeye Kıbrıs’ta kabul edilebilir çözüme ulaşma niyetiyle gidiyorum. Kıbrıslı Rumlar yanında, Kıbrıslı Türklerin de endişelerini dikkate almalıyız. Ankara’nın tutumunu değiştirmesi lazım. Çözüme yardımcı olmak istiyorsa, iyi niyet göstermeli ve olumlu ortamı bozan yasadışı (doğalgaz çalışmalarına) faaliyetlerine son vermeli.“

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Cumhurbaşkanı Akıncı ise görüşmeye giderken açıklama yapmadı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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