Kıbrıs’ın en büyük havalimanında sona geliniyor

Mahmut DOĞAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı İşletmecisi T&T Genel Müdürü Özçelik, 300 milyon euro maliyetindeki havalimanının yeni terminal binası inşaatında sona yaklaşıldığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir çok ülkede havalimanı faaliyetlerinde kısıtlamaya giderken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ercan Havalimanı’nda yeni terminal şantiyesinde tüm hızıyla sürüyor. KKTC’nin en büyük yatırımı olan yeni Ercan Havalimanı’nın yapımını gerçekleştiren T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

PANDEMİNİN İLK ZAMANLARI ÇALIŞMALARIMIZI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Özçelik, 7 milyon 800 bin metrekare master planlama alanı üzerine inşa edilen ve Global alanda kullanılan son teknoloji ile donatılan, modern mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekecek bir havalimanı terminali inşa ettiklerini ifade ederek, “Kovid-19’un başladığı zaman pandemi süreci inşaatı olumsuz etkiledi. Bu süreç içerisindeki çalışma yasakları planlarımızı biraz ileri attı. Bunun dışında yapılması gereken kaba işlem yüzde 90 şeklinde tamamlandı. Pist ve terminal binasının yüzde 100 tamamlandı” dedi.

10 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Ercan Havalimanı yolcu kapasitesi olarak 10 milyon kişiye hizmet şekilde planlandığını kaydeden Özçelik, “8 tane körükle hizmet vereceğiz. Bunun dışında açık park pozisyonlarımız ile toplam 30 uçağa ikametgah edeceğimiz bir havalimanına sahip olacağız. Kullanmakta olduğumuz Ercan Havalimanı’nda toplam 20 bin metre karede terminal binasında hizmet verirken yeni terminal binasında 130 bin metre kareye çıkıyoruz. Yeni alanımızda toplam 30 park pozisyonumuz varken eski alanımızda 11 tane park pozisyonumuz vardı. Orta gövde uçaklar ve büyük gövde uçaklarımızı da artık alacağız bu da KKTC turizmine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TOPLAM MALİYETİ 300 MİLYON EURO

Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının yüksek standartlarda olduğunu ifade eden Özçelik, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: ” Yeni alanımızda iki tane pistimiz olacak kullandığımız pisti de yenileyip gerekli onarımı yapacağız. 3 bin 200 ve 3 bin metreye paralel iki tane pistimiz olacak. Ercan Havalimanı’nda kullanılan teknoloji dünyada kullanılan en son teknolojidir. Avrupa’da Türkiye de ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan teknoloji ile aynı ve son derece modern yapı kuruyoruz. Dört buçuk kilometre uzunluğunda raylı bir hat uzunluğu olan bagaj sistemi tüm körüklere, yolculara hizmet verebilecek şekilde dizayn edildi. Hesaplarımıza göre toplam maliyet 300 Milyon Euro civarında fakat pandemi döneminin getirdiği ekstra maliyetler de var. Bunları da rakamlayacağız şu an için detay bilemiyoruz.”

30 UÇAKLIK PARK ALANI

Gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle Dünya’daki modern havalimanları ile ayni düzeyde olacak yeni Ercan Havalimanı’nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut olacak.

ESKİ HALİNDEN 6 KAT BÜYÜK OLACAK

Bugünkü Ercan Havalimanı’ndan 6 katı ölçeğinde büyüklüğe sahip olacak yeni Ercan Havalimanı, 60 adet check in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet x-ray cihazı ve saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile yolcularına hizmet verecek.