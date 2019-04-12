Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden dördüncü kişisel sergi

Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan ‘Vizörümden’ adlı fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ‘Vizörümden’ adlı serginin açılışı, yarın saat 09.30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda yapılacak. 6 kıtada, 70’den fazla ülkede çeşitli karma sergilere katılan ve kişisel sergiler açan, birçok uluslararası ödül sahibi olan fotoğrafçı Buket Özatay’ın doğa, insan, kreatif, gezi ve sokak fotoğraflarından oluşan sergisi, 26 Nisan Cuma gününe kadar hafta için 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

BUKET ÖZATAY HAKKINDA

Buket Özatay, Lefkoşa Kıbrıs’ta doğdu. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) İşletme ve Pazarlama alanında lisans eğitimi alan Özatay, Kıbrıs’ta master programını tamamlayarak yüksek lisans diplomasını aldı. Anadolu Üniversitesi’nde, Açık Öğretim Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ön lisans programını bitiren Özatay, 1995’ten beridir aile şirketi olan Özatay Fotoğrafçılıkta çalışıyor. Aynı zamanda Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezinde (SAM) temel fotoğrafçılık ve photoshop dersleri veriyor. 1997 yılında fotoğraf çekmeye başlayan ve yayınlanmış bazı dergi ve araştırma kitaplarında Kıbrıs Türk fotoğraf tarihinin çağdaş anlamda ilk kadın fotoğraf işletmecisi olarak kabul edilen Özatay, ağırlıklı olarak kreatif, belgesel, portre, gezi ve sokak fotoğrafçılığı çalışmaları yapıyor.

Kıbrıs ve yurtdışında birçok yarışma ve sergilere katılan Özatay’ın fotoğrafları 5 kıtada 70’den fazla ülkede uluslararası fotoğraf yarışması sergilerinde, festivallerde, fuarlarda ve bienallerde birçok kez sergilendi ve 100’den fazla ödül aldı. UNESCO tarafından tanınan Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP), uluslararası etkinliklere koyduğu katkıları ve sanatsal çalışmalarını değerlendirerek 2014’de Özatay’a, fotoğraf sanatçısı-AFIAP, 2015’de fotoğraf sanatında mükemmellik-EFIAP, 2016’da EFIAP/b bronz, 2017’de EFIAP/s gümüş ve 2018’de EFIAP/g altın unvanı verdi. KKTC’de Fotoğraf Sanatında Mükemmellik Altın Unvanı alan ilk Kıbrıslı Türk fotoğrafçı olan Özatay, tüm Kıbrıs’ta bu unvanı alan ilk Kıbrıslı Kadın fotoğrafçı.