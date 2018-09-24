Kıbrıs ‘ı coşturdu

Hadise hafta sonunda Kıbrıs’taydı. Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan Hadise şarkıları ile adeta “Hadise Rüzgarı” estirdi. Hadise’den önce sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil’de bir süre önce uzatmaya karar verdiği beyaz bıyıkları ile dikkat çekti.

Kıbrıs’ta hafta sonunda konser vermek üzere sahneye çıkan Hadise, Girne Rocks Hotel’de ı şarkıları ile rüzgar gibi esti. Sahneye Swarovski taşlarla süslü kıyafetiyle dikkat çekti. Siyah çizmeli beyaz ceketli kıyafet ile siyah beyaz bir hava yansıtan Hadise’yi dinlemeye gelenler arasında fenomen yarışma “Evet-Hayır”ın babası Erkan Yolaç ve eşi Asuman Yolaç’da vardı.

Mehmet Ali Erbil’e beyaz bıyık…

Hadise’den önce sahneye çıkarak esprileri ile güldüren Mehmet Ali Erbil’in konseri izlemeye gelenlere bir de sürprizi vardı. Ünlü sanatçı kısa bir süre önce bırakmaya başladığı sakal ve bıyığı ile dikkat çekti. İlerleyen yaşı ise saçı sakalı ağaran sanatçının beyaz bıyıkları ilgi odağı oldu. Mali’yi bu şekilde gören salondaki hayranları yeni tarzını çok beğendiklerini belirttiler. Mehmet Ali Erbil’de “Daha çok yeni kısa bıyığımı ve sakalı daha uzatacağım” dedi…