Kıbrıs Gazisi, törenle toprağa verildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Ünsel Karataş (67), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak gazi olan Mehmet Ünsel Karataş, yaşadığı Kilis’te dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karataş için bugün Mezarlık Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile askerler ile vatandaşlar katıldı. Mehmet Ünsel Karataş’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Asri mezarlığa defnedildi.

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