Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- İSTANBUL’da yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız (67), memleketi Tunceli’de askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da önceki gün yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli’ye getirildi. Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’nde Yıldız için askeri tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, gazinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Yıldız’ın cenazesi Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt köyünde toprağa verildi.

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