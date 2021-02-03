Kestiği ağacın altında kalıp, öldü

Mustafa KIRLAK/KUMRU (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Kumru ilçesinde kestiği ağacın altında kalan Mustafa Uysal (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ergentürk Mahallesi’nde meydana geldi. İzinli olarak ağaç kesmek için özel tapulu fındık bahçesine giden Mustafa Uysal’ın üzerine kestiği ağaç devrildi. Ağır yaralanan Uysal, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kumru Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI