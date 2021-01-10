Kestiği odunun içinden ay yıldız figürü çıktı

Sultan I. İbrahim döneminde yaşayanlar o zamana kadar hiç görmedikleri haksızlıkları, adaletsizlikleri bu dönemde gördüler. Padişah Deli İbrahim dünyanın her tarafından kürkler getirterek gözdelerinin, ikballerinin saraylarını süslemekle meşgul idi. Padişahı keskin nefesi ile iyi eden, -hatta gereğinden fazla bile iyi eden- Cinci Hoca, Anadolu Kazaskeri olarak seri kadı tayinlerinden aldığı çil çil altınları depoluyordu. Yıl 1647 idi. Hiç bitmeyecekmiş gibi duran Girit Seferi bütün şiddeti ile devam ediyordu. Her yıl Anadolu’dan asker toplanıyor, akça toplanıyor Girit’e gönderiliyordu.