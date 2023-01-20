Keşmir’in Yardım Çağrısı

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Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde Keşmir Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, Jammu ve Keşmir İhtilafı hakkında açıklama yaptı. Keşmir’in çok büyük desteğe ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Hazal Ergen/Ankara

Azad Jammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde Jammu ve Keşmir İhtilafı ve Son Gelişmeler konulu programa katıldı.

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“Keşmir Zulmünü Dünya Duymalı”

Chaudhry, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “ Hindistan ve Pakistan arasındaki barışı riske attığı için bölgedeki tüm güvenlik tehlikeye giriyor. Keşmir sorununun başladığı 1947 yılından beri bu sorunu çözmek için birçok şey yapıldı. Birleşmiş Milletler kararları alındı. Daha sonra Amerika ile görüşmeler yapıldı. Şunu söylemek istiyorum ki Hindistan ve Pakistan arasında askeri çözüm olmasını istemiyoruz. Diyaloglar, dostluklar olmalı. Şimdiye kadar savaş oldu. Fakat bu savaşlar olduğu zaman bir Hindistan ve Pakistan nükleer güç değildi. Ama şimdi nükleer silahlarımız var. Sonuç ne olacak? Nükleer patlasa ne olacak, bu bir felakettir yalnızca bölge için değil tüm dünyamız için felakettir. Hindistan son zamanlarda en büyük demokrasi olduğunu iddia ediyor. Fakat Keşmir sorunu, Hindistan’da yaşayan tüm Müslümanlar, Hristiyanlar, azınlıklar için bir sorun haline geldi. Son durum budur. 900 bin tane asker temin edildi. Keşmirlilerin kendiliğinden olan başkaldırısını bastırmak için getirilmiş muazzam bir ordu. Ama Keşmirler, doğal haklarını savunuyorlar, haklarını elde etmek için büyük orduya rağmen hala mücadele ediyorlar. Tüm Partiler Birliği Liderleri Başkanı, Hint güçleri tarafından ömür boyu hapse çarptırıldı. Sürekli olarak kadınlara karşı toplu tecavüzler askerler tarafından gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletler’den İnsan Hakları İzleme Örgütü, Keşmir’e geldi, bu konuyu inceledi, raporlar hazırladı. 2018-2019 iki tane çok önemli rapor hazırladı. Keşmir’de devam eden durum budur.

Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun da Keşmir halkına olan desteği artıyor. Bu komisyon, Hindistan’daki Müslümanlar dahil diğer azınlıklar için de destek vermekte. Hepimiz biliyoruz ki bu en son da davranışla Hindistan Anayasasındaki bir 35 A sayılı madde kaldırıldı. Bu 35 A maddesi, Hindistan,’a bağlı olan Keşmir bölgesine özel bir statü veriyordu. Bu statü kaldırıldı. Ne oldu, şimdi emniyet güçlüler zulmün eline düştüler. Bunu, Hindistan işgal altındaki Keşmir’de demografiyi yani nüfus bileşimini değiştirmek için yapıyorlar. Yani İsrail’in Filistin’de yaptığı şeyin aynısını yapıyorlar. Nüfus bileşimini değiştirip Keşmir’e Hindistan’ı dahil etmek istiyorlar. Keşmir’in, hepimizin bildiği gibi yüzde 90’ı Müslümandır. Bu Müslüman kitle, doğal olarak Pakistan’a katılmak istiyor. Hindistan’a katılmak istememektedir. Mihrace zamanında 1947 yılında Keşmir, Hindistan’a verildi ve bu sorun başladı. Diğer kişiler diyor ki Keşmir’de seçimler yapılıyor. 900 bin askerin egemenliği altında yapılan seçim ne kadar değerli olabilir. Hatta Keşmir Eyaletinin Hindu Başbakanı diyor ki burada birçok Hindu var. Yani kamuoyunu sürekli olarak yanıltmaya çalışıyor. Bu son zamanlarda, Hindistan’ın demografi değişikliği atağından sonra Keşmir’e 4.2 milyon Hindu yerleşti. Bu demografide son 3 yılda bir değişiklik. Ben diyorum ki Türkiye’de sadece hükümet değil her Türk genci, Keşmir’in yanındadır. Türkiye’den Birleşik Krallıklar’a, İngiltere’ye gideceğim. Ondan sonra Avrupa Parlamentosu’yla görüşeceğim. Bu sorun için artık bir seyahat başlatacağım. Keşmir’de yapılan insan hakları ihlallerini dünyaya anlatmanın, dünyanın bunun farkına varmasının zamanıdır. Ben artık daha çok yardım istiyorum, Türkiye’deki öğrenciler sosyal medyada bu konuyu araştırsınlar, anlatsınlar. Sadece hükümet, meclis, kuruluşlar değil en çok gençler, bu Keşmir zulmünü kınıyor ve bizim yanımızdadır.

“Keşmir Halkına Destek Verin”

Chaudhry: “Keşmir sorununun, Hindistan ve Pakistan arasında bir mesele olduğu söyleniyor. Aslında iki taraflı konu değildir. Tek taraflıdır, Keşmir halkının çektiği acılar meselesidir. Ankara’dan istiyorum ki Keşmir halkına desteğinize devam edin. Keşmir halkı üstünde en kötü insan hakları ihlalleri devam ediyor. İnsan hakları kuruluşlarına sesleniyorum; Keşmir halkına destek verin. 900.000 kişilik bir asker grubu, Keşmir’de insan haklarını sürekli olarak ihlal ediyor. İki taraflı bir anlaşmazlık değil. Oradaki direniş devam etmektedir.

Tek taraflı, Pakistan’ın sorunu. Bir an önce Hindistan’ı diplomatik sorumluluğunu ele almaya davet ediyorum. Stratejik Düşünce Enstitüsü’ne söylüyorum, konuşmama yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu benim en uzun konuşmam değildi. Onlar da bunu dünyaya ilan etmeli” beyanlarında bulundu.

Hindistan Konuşmaya Yanaşmıyor

Hindistan’ın anlaşmaya uzak durduğunu ifade eden Chaudhry: “Genel olarak Avrupa ülkelerinin bazıları Keşmir konusunda hala çifte standart uyguluyorlar, Keşmirlileri yalnız bırakıyorlar, seslerini yükseltmiyorlar. Avrupa’da birçok ülke gezdim, Amerika’ya, Kanada’ya gittim. Oralarda halkı dinledim. Keşmir halkını desteklemektedirler. Avrupa, parlamentosuna gittim. Mesela İngiliz parlamentosunda Keşmir Partileri Komitesi var. Keşmir’i temsil ediyor. Türkiye’de de İngiltere’deki gibi Keşmir’deki tüm partiler komitesi olmasını isterdim.

Halen çifte standartlar devam ediyor. Pakistan olarak bu sorunun askeri bir çözümü olmadığını söyledik. Fakat Hindistan ne yazık ki diyalog kurmak istemiyor. Biz çok acı çekiliyor, savaş olasılığı dolayısıyla silah almaya para harcanıyor diyoruz. Pakistan’ın masaya oturmasını, diyalog kurmasını istedik. Pakistan sınırına bağlı olan Azad Keşmir halkı ile Hindistan’a bağlı olan Keşmir halkının rakamlar düzeyinde görüşmesini istedik. İlla Hindistan’la Pakistan arasında görüşme olması şart değil dedik. Ama Hindistan, Pakistan’la diyalog kurmaya yanaşmıyor. Konuşulmamasının sebebi Pakistan değil Hindistan” açıklamalarını yaptı.

Keşmir’de Umut Kaybedilmiyor

Keşmir halkının, ümidini yitirmediğini belirten Chaudhry: “Bu 900 bin kişilik işgal askerinin etkisi yalnız sosyal yapıya değil aynı zamanda ekonomiye zarar veriyor. Batı’nın bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Avrupalılar, istek vermek istiyorlar ama Hintliler de bir yandan onlara bu konuda yalanlar söylüyor. Biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Uluslararası kamuoyu, bunun insan hakları ihlaline neden olduğunu biliyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki Hindistan ve Pakistan için bir nükleer güç durumu var. Zaten bu tehlikeyi Batılılar da söylemişti Obama da patlamaya hazır olduğunu belirtmişti. 900.000 işgal ordusu Keşmirlilerin kemiklerini de kırsalar direniş umutlarını kıramazlar, Allah yardımcı olsun.

Ben çok kısa süreliğine Türkiye’ye geldim, yarından sonra gidiyorum. Erdoğan’la görüşmek isterdim ama seçimlerin yaklaşması dolayısıyla mümkün olmadı. Parti merkezinden Başkan Yardımcısı ve parlamento üyeleri ile görüştüm. Şunu gördüm ki Türkiye’de bizi destekleyenler var” diye konuştu.