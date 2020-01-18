Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2020 hedeflerinden bazıları için heyecan duymamak mümkün değil.



Örneğin, Milli Uzay Programı’nın ilan edilecek olmasına kim karşı çıkabilir?



Keza, terörle mücadelenin aynı kararlılıkta sürdürülmesini, savunma sanayimizin güçlendirilmesini, orman varlığımızın artırılmasını, yeni şehir hastanelerinin yapılmasını, turizm gelirinin yıllık 75 milyar dolara çıkarılmasını kim istemez?



Sıfır atık projesi kapsamında zorunlu depozito uygulamasının başlatılacak olması ve et ithalatının azaltılarak bu alanda kendi kendimize yetecek bir noktaya gelmenin planlanması da herhalde genel bir kabul görür.



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Ancak, açıklanan hedefler arasında toplumda hayal kırıklığı yaratacak olanların bulunduğunu da düşünüyorum.



İşsizliğin ancak 2022’de yüzde 9.8 düzeyine çekilebileceğini görmek başta işsiz gezen gençler olmak üzere milyonları üzmez mi?



Aynı şekilde, yüzde yüz bağımsız bir yargının oluşturulması, düşünce özgürlüğünün önündeki sınırların kaldırılması, demokrasinin batıdaki örneklerden esinlenerek güçlendirilmesi, liyakat sistemine geçilmesi, komşularımızla daha sağlıklı diyaloglar kurulması konularında yeterli kararlılığın olmaması da eleştirilmez mi?



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Tabii, Kanal İstanbul için ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’un inşasına çok yakında başlanacağını söyledi.



Bu konuda acele edilmese, biraz daha düşünülse, karşı olanların iddiaları araştırılsa herhalde daha iyi olurdu.

