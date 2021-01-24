Kesilen tomruğun altında kalarak can verdi

Aksaray'da Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi, karla beyaz örtüye bürünen doğal güzelliği ile ABD, Brezilya, Meksika ve Arjantin'den yaklaşık 12 bin kilometre uzaklıktan gelen turistlerin beğenisi topladı. ABD'den gelen Estafaniye Yov, ''Kapadokya ve Türkiye’yi çok sevdim. Burada insanlar çok güler yüzlü ve Türkiye çok güzel ve muhteşem bir ülke. Aksaray'daki Ihlara Kanyonu'na hayran kaldım" dedi.