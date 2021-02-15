Keşan’da polis denetimlerinde 54 kişiye 147 bin lira ceza

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş uygulamalarında, araması olan 12 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal eden 54 kişiye, toplam 147 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde oluşturulan birçok noktada 9-15 Şubat tarihleri arasında asayiş uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 27,06 gram bonzai, 6,69 gram eroin, 7 uyuşturucu hap, 204 bin boş makaron ve 1360 dolu makaron ele geçirildi.

Denetimlerde ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 82 kişiye ise toplam 54 kişiye, toplam 147 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

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