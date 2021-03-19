Keşan’da peynir fabrikasında amonyak tankında sızıntı: 8 işçi gazdan etkilendi (2)

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde bir peynir fabrikasında onarımı yapıldığı sırada amonyak tankından sızan gazdan etkilenen 8 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Keşan-İpsala karayolunda bulunan bir peynir fabrikasında meydana geldi. İşçilerin sabah vardiyasına başladığı sırada tamiri yapılan amonyak tankından sızan gaz, fabrikaya yayıldı. İşçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 8 işçi, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fabrika bahçesinde bekleyen diğer işçilere ise sağlık ekiplerince solunum testi yapıldı. 16 işçi de amonyak gazının vücutlarında kalmaması için yıkanmaya alındı. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ise fabrikada incelemelerde bulundu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da fabrikaya gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Helvacıoğlu, olayın kontrol altında olduğunu belirterek, hastanede tedavi gören işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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