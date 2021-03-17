Keşan’da ev ziyareti yapanlara para cezası uygulanacak

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)- KORONAVİRÜS vaka oranlarının artış gösterdiği Edirne’nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu’nca ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapanlar hakkında idari para cezası uygulanması kararı alındı. Polis ekipleri, evleri tek tek dolaşarak, vatandaşları komşu ve ev ziyaretleri yapmamaları yönünde uyardı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ ile ‘kırmızı’ renkte yer alan Keşan’da, Hıfzıssıhha Kurulu’nca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evleri tek tek gezip, kapılarını çaldıkları vatandaşlara ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Polis ekipleri, vatandaşların yanı sıra apartman ve site yöneticilerine vakaların bulaş kaynağının yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklandığını anlatarak, bu nedenle apartman içerisinde dahi komşu ziyareti yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

UYARICI YAZILAR ASILDI

Ekipler ayrıca apartman ve site girişlerine üzerinde, ‘Edirne Valiliği’nin almış olduğu karar gereğince misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacaktır’ yazılarının bulunduğu uyarı afişleri astı.

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