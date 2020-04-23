Edirne’nin Keşan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, ay yıldızlı 2 bin 323 kırmızı balon, gökyüzüne bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklar için Keşan İlçe Belediyesi, şehrin farklı noktalarında etkinlik düzenlendi. Yeni mahalle Atakent konutları mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte ise evlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar ve çocuklar, belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nı söyledi. Ay yıldızlı 2 bin 323 kırmızı balon, gökyüzüne bırakıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, içerisinde maske, sabun ve imsakiye bulunan paketleri de vatandaşlara dağıttı.

Masal ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyen görevliler ise belediye bandosu eşliğinde şehir turu attı.