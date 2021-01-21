Keşan’da 140 müzisyenden Trakya havalarıyla konser

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte geçimini müzisyenlik yaparak sağlayanlar ile pandemi nedeniyle evlerinde kalanlara moral ve destek vermek amacıyla 140 yerel müzisyenin katıldığı oyun havalı moral konseri verildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladığı konsere, büyük ilgi gösterildi.

Keşan Belediyesi, pandemi nedeniyle iş bulmakta güçlük çeken yerel müzisyenlere destek, evlerinde kalanlara ise moral vermek amacıyla ‘Çalsın davullar, gelsin güzel günler’ adlı konser etkinliği düzenledi. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde gerçekleştirilen konserde 140 yerel müzisyen, enstrümanlarıyla Trakya havalarını seslendirdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan konsere, büyük ilgi gösterildi.

‘BİZ ONLARA DESTEK VERİYORUZ, ONLAR DA HALKIMIZA MORAL VERECEKLER’

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pandemi nedeniyle yerel müzisyenlere destek olmak ve vatandaşlara moral vermek amacıyla belediye tarafından düzenlenen konserde ‘Çalsın davullar, gelsin güzel günler’ adlı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “140’ın üzerinde Keşanlı müzisyenimiz bugün bir arada. Yarım saatlik bir müzik dinletisi gerçekleştirecekler. Trakya’nın yanı sıra Balkan ve Rumeli müzikleri de seslendirecekler. Biz müzisyenlerimizi kucaklıyoruz. Pandemi nedeniyle biliyoruz ki onlar da zor günler geçiriyorlar. Biz onlara destek veriyoruz, onlar da halkımıza moral verecekler. Böyle bir organizasyonu Keşan’da ilk defa yapıyoruz. Pandemi koşulları olduğu için de halkımız sosyal medyadan bu etkinliği izleyebilecek. Türkiye’nin müzisyenlerinin Keşan’dan çıkacağı iddiamız var. Bugün de onun provasını yapıyoruz” dedi.

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