Kerimoğlu’ndan Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek sporculara ‘başarı’ mesajı

İSTANBUL (DHA) – Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, 13 Haziran’da sağlık çalışanları için Soçi’den Giresun’a yüzecek olan sporculara başarılar diledi.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenecek olan Açık Su Yüzme Maratonu’nda 10 Türk ve 3 Rus sporcu pandemi döneminin kahramanları olan sağlık çalışanları için 13 Haziran’da Rusya’nın Soçi kentinden Giresun’a 320 kilometre yüzerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

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Devlet eski bakanı Kürşat Tüzmen, organizasyonun danışmanı ve sporcu Kubilay Çimen’in de yer alacağı Türk yüzücü kadrosunda Bakırköy Ata Spor Kulübü yüzücüsü Deniz Kayadelen de yer alacak.

KERİMOĞLU: SPORCUMUZU GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, “Sağlık çalışanlarının sorunlarını dikkat çekmek amacıyla T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Rusya Soçi kentinden Türkiye Giresun iline kadar Rusya ve Türkiye milli sporcularından oluşan bir takım yüzecektir. Benim de doktor olmam hasiyetiyle yapılan bu etkinliğin büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Pandemi sürecinde hayatını tehlikeye atarak insan hayatını kurtarmak için canla başla çalışan meslektaşlarıma ve sağlık çalışanlarına saygıyla selamlıyorum. Bu süreçte sağlık çalışanlarından vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Her girdiği müsabaka da yalnız Bakırköy İlçesinin değil ülkemizin de gururu olan Deniz Kayadelen sporcumuzu gönülden kutluyorum. Sporcumuza ve bu etkinliğe katılan sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül, “Kulüp olarak 100’e yakın milli sporcu çıkarmış bir kulübüz. Avrupa ve Dünya rekortmenleri çıkardık. Ancak hem kulüp başkanı ve bir hekim olarak sporcumuzun böyle bir etkinlikte yer alması bizi onurlandırmıştır” diye konuştu.