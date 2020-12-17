Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300’den fazla sikke çıktı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da iş makinesi operatörünün kepçeyle kazı yaparken kırdığı küpün içinden 16- 17’nci yüzyıllara ait, 300’ün üzerinde gümüş sikke bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerinin aldığı sikkeler incelenmek üzere götürüldü.

Burdur’un Kemer ilçesinde belediyeye ait kepçeyle bugün Yakalar köyü Mezarlık üstü mevkisinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpü kırdı. Küpün içerisinden tarihi eser olduğunu gören Dağ, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak, Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede küpün içinde 300’ün üzerinde gümüş sikke olduğunu belirledi. Sit alanı olmayan bölgedeki sikkelerin 16- 17’nci yüzyıllara tarihlendiği öğrenildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

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