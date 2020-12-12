Kepçe operatörü direksiyon başında ölü bulundu

Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde, özel bir maden işletmesinde kendisine ait kepçe ile çalışan Ali Kayalı (59) aracında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Küreci köyündeki özel bir maden işletmesinde kendisine ait kepçe ile çalışan Ali Kayalı’yı aracında hareketsiz halde görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Kayalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Kayalı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

3 yıl önce Emet Belediyesi’nden emekli olan Kayalı’nın ani ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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