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      Güncel Haberler

      Kentsel dönüşüm, kurtarılan onlarca can demek

      Editör -
      İstanbul'daki 5.8’lik depremin ardından Türkiye’deki mevcut binaların ‘depreme dayanıklılık’ durumu yeniden tartışılıyor. Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı...
      Yaşam Haberleri

      Kaleköy, karada olup, kara yolu olmayan cennet

      Editör -
      Antalya'nın Demre ilçesinde, birinci derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy, güzelliğiyle hayran bırakıyor.
      Sağlık Haberleri

      Fotoğraflarda kırmızı çıkmayan gözler

      Editör -
      Flaşla çekilen fotoğraflarda iki göz bebeği arasındaki renk farkının retina yırtığı, katarakt veya göz tümörünün belirtisi olabilir! Göz Sağlığı...
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