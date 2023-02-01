Kentsel ağaçlandırma hava sıcaklığını 0.4 derece düşürebilir

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İSPANYA, (DHA) – Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, kentsel ağaçlandırmanın yüzde 30’a kadar yükseltilmesinin hava sıcaklığını 0.4 derece düşürebileceğini ortaya koyan bir bilimsel çalışma yaptı.

İspanya merkezli Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü’ndeki bilim insanları, 93 Avrupa kentinden elde edilen verileri analiz ederek kentlerde ağaçlandırmayı yüzde 30 kadar artırmanın hava sıcaklığını 0.4 derece düşürebileceğini ortaya koydu. Kentlerdeki asfaltların ve binaların, yoğun nüfus ve az bitki örtüsüyle birleşince yüksek sıcaklıklara yol açtığını vurgulayan bilim insanları, kentsel ısının insan sağlığında yarattığı problemlerin kentleri sadece yüzde 30 oranında ağaçlandırarak giderebileceğini belirtti.

2015 yazında kentlerdeki sıcaklığın kırsal alanlara göre 1.5 derece daha fazla olduğu tespit edilen çalışmada, kentlerdeki yeşil alanları artırmanın hava sıcaklığını düşürmenin yanı sıra çevre ve gürültü kirliliğini azaltacağını vurguladı.

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