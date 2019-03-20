Sincan’ın gelişmesinde ve büyümesinde büyük emeği olan efsane belediye başkanlarından Aziz Gürsoy ile sosyal medya sohbeti yaptım. Gerek Ankara’nın gerekse Türkiye’nin günlük siyasi gelişmelerini dikkatle takip eden Gürsoy, “Mansur Bey artık başkan… Açıklamayı yaptıkları gün arayıp ‘artık başkansın kutluyorum, yılların deneyimiyle bu halkın sosyal psikolojisini bir parça biliyorsam seçileceksin’ dedim” diye konuştu.

İşte aramızdaki diyaloğun özeti:

Yavaş’a yapılan saldırılar lehine mi oldu?

Gürsoy: Para versen yaptıramazsın… Evet, çok lehine oldu. Türk halkı haksız yere mağdur edilenlerin yanında oldu her siyasi olayda. Mansur Beyin de yanında olacak ve onu seçecektir.

Medya etik dışı yayınlar yapıyor değil mi?

Gürsoy: Bu arada basın tarihinin bu en karanlık günlerinde bir iki de olsa mum ışığına bile ihtiyaç var.

Sizler aydınlatıyorsunuz. Bir elin parmakları kadar olsa bile… Ama inan demokrasi tarihi bunları yazacak, yıllar boyu, basın özgürlüğünün derkenar notu olarak. Kutup soğuğunda, iglolarda bir mum 18 derece ısı yayar misali özgür medyada haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı yayın yapıyor.

Siyasi deneyiminle nasıl değerlendiriyorsun?

Gürsoy: Siyasette bize ilk öğretilen düsturdur: ”siyasette kimse kimseyi bitiremez, insan kendi kendini bitirir.” Mevcut durum muhalefet partilerinin performansı ile doğrudan bağlantılı değil. AKP kendi kendini yiyor, bitiriyor, tüketiyor. Sayın cumhurbaşkanının kendi yarattığı derin yalnızlık ve yanlış strateji ve politikalar. Konjonktür bazen kahramanlar yaratır. Tarihsel koşullar yeniyi üretir. Bunda da temel katkı AKP’nindir. Sosyolojik bir tespit bu.

Yerel seçim sadece ama sanki genel seçim gibi propaganda yapılıyor değil mi?

Gürsoy: Bu seçimlere, yerel yönetim anlayışında ”bir zihniyet devrimi “yaşanıyor. Bu seçimlerde biz kentlere başkan değil, Başbakanlar seçeceğiz.

Tam bir yerel hükümet anlayışı egemen olmaya başladı. Adayların projelerine bak, eğitim, sağlık, istihdam, tarıma yönelik…

Çiftçilere tarlasındaki ürünü alma garantisi, tohum geliştirme üretme merkezleri, süt, patates, soğan dağıtma projeleri, 20-30 bin kişilik istihdam yaratma taahhütleri, yoksulluk sınırı altındaki insanlara parasal-kent kart projeleri, okul öncesi eğitim, özürlü-engelli projeleri ve benzerleri.

Başbakanlık kalktı ama yerel seçim ile seçilen başkanlar başbakan olacak tespiti ilginç geldi bana.

Gürsoy: Tam bir yerel hükümet anlayışı ve bu bir yerel yönetim devrimi. Klasik belediyecilik konuşulmuyor bile. Bu hayatın ve mevcut ekonomik şartların dayattığı bir gelişme ama inanılmaz isabetli.

Uluslararası yerel yönetimler birliği ilkelerine uygun ve Avrupa standartları artık 80 milyonluk bir ülke merkezden yönetilmez. Tabi bu olgu bazı yasal düzenlemeleri de dayatacak. Örneğin belediyelerin hizmetleriyle ilgili vergi koyma yetkisi. Türkiye gerçekten yerel yönetimlerle ilgili bir zihniyet devrimine gidiyor, olması gereken. Her başkan kentinin başbakanı olacak.

Mevcut belediyeler yasası ile başkanlar bu dediğiniz çalışmaları yapabilecekler mi?

Gürsoy: Bu olgunun elbette ki siyasal sonuçları da olacak. Merkezi yönetimle yetki çatışmaları gündeme gelecek, iktidarın paylaşılması, bölünmesi güç hele bu şartlarda zor.

Ancak bu süreç zorunlu olarak yerel yönetimlere yetki devirlerini gündeme getirip gelir kaynaklarının yeniden tanımlanmasını dayatacak.

Mevcut başkanlık sistemiyle de uyum sorununu belediye icraatları ile çakışabilir ve yeni belediyeler yasası gündeme gelebilir ki bence de gelmek zorundadır.