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Genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmanın yanı sıra kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren Elmadağ Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Francis Weber tarafından yazılan Erdoğan Küçükçelik tarafından yönetilen komedi oyunu ‘’Salaklar Sofrası’’ ile seyirci karşısına çıktı.

Belediye Kültür Merkezi Konferans salonunda sahnelenen Oyun; eğlence için insanları akşam yemeğine davet eden bir editörün, dalga geçtiği adamın evine gelmesi ile olayların içinden çıkılmaz bir hâle gelişini konu alıyor.

Gençlerin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Tamamı Belediye Kültür Müdürlüğümüz’ ün kurslarında eğitim alan gençlerimiz tarafından sahnelenen oyunumuz büyük beğeni topladı. 7’den 70’e toplumun her kesimden insanımızın sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar elde edeceği tiyatro ve diğer tüm sanat kurslarımızdan Elmadağlı vatandaşlarımız Kültür Müdürlüğümüze başvurup ücretsiz olarak faydalanabilirler.” dedi.

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