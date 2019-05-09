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9 Mayıs 2019
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Çankaya Belediyesi Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde temel sebze yetiştiriciliği eğitimleri aralıksız devam ediyor.
Yerel Haberler

Kent Tarım’da İlkbahar Dönemi Eğitimleri

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Çankaya Belediyesi Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde temel sebze yetiştiriciliği eğitimleri aralıksız devam ediyor. Eğitimlere dileyen tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor.

Çankaya Belediyesi tarafından Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evlerinde düzenlenen temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerine vatandaşların ilgisi devam ediyor. Birçok vatandaş eğitimlerin tamamına katılırken, dileyenler ise sadece istedikleri hafta eğitimlere katılarak kendileri için gerekli bilgileri uzmanlardan öğrenme imkanı buluyor. 

Teorik bilgilerin yanı sıra kent bostanlarında uygulama imkanı da bulan kursiyerler, sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı gibi detaylı bilgilerin de verildiği eğitimlerde bitkilerin nasıl budanacağını da öğreniyorlar. Şubat’ta başlayan ve Çankaya’nın farklı bölgelerinden vatandaşların katılımıyla gerçekleşen eğitimler Haziran’ın sonuna kadar sürecek.

İSTEYEN HEPSİNE İSTEYEN TEK DERSE KATILABİLİYOR

Çankayalıların, Mutlukent Mahallesi’nde Çarşamba günleri 12.30-13.30 saatleri, Ata Mahallesi’nde ise Perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında verilen derslerden istediklerine katılmaları da mümkün oluyor. Mutlukent’te 15 Mayıs’ta evde kompost yapımı, 22 Mayıs’ta yağmur hasadı, 29 Mayıs’ta mantarlar, 12 Haziran’da organik pazar, 19 Haziran’da ise kent bostanları ile ilgili deneyimler paylaşılacak. Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ise 16 Mayıs’ta mantarlar, 23 Mayıs’ta organik pazar, 30 Mayıs’ta yağmur hasadı konuları işlenecek.     

Mutlukent ya da Ata Kent Tarım Hobi Evi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların (312) 235 39 73 ve 458 89 00/dahili 2408 no’lu telefonlarla Çankaya Belediyesine ulaşmaları yeterli. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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