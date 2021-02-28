Kent Konseyleri Birliği’nden Çıldır Gölü’nde kızak 

Deniz BAŞLI/ ARDAHAN (DHA)- TÜRKİYE Kent Konseyleri Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun şubat ayı toplantısı, Ardahan’da yapıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen kurul üyeleri, toplantının ardından Ardahan’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Başkanlar, daha sonra yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde atlı ve motorlu kızak keyfi yaptı.

Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan’ın daveti üzerine kente gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri toplantı yaparak gündemlerindeki konuları görüştü. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 25 yönetici, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldu. Yönetim kurulu üyeleri daha sonra yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü üzerini çıkarak çeşitli etkinliklerde bulundu. Güneşli havayı fırsat bilerek atlı kızak keyfini yaşayan misafirler, buz üstünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘BURADA YAŞAYANLAR ÇOK ŞANSLI’

Çıldır Gölü üzerinde olmanın müthiş bir duygu olduğunu söyleyen Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, “Çıldır gölü üzerinde olmak müthiş bir heyecan, inanılmaz bir görüntü, inanılmaz bir güzellikte doğa, burada yaşayanlar çok şanslı. Bu doğanın içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buradaki işletmecilerin ilgisi bizleri çok mutlu etti. Dilerim, pandemi koşulları biter bitmez tüm Türkiye buraya gelir” dedi.

‘ÇILDIR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EYLEM PLANI HAYATA GEÇİRİLMELİ’

Ankara Kent Konseyi Yönetim Kurulu ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyesi Ceren Anadol ise “Bugün Çıldır gölünde bizi harika bir manzara bekliyor. Bu manzarayla karşılaştığımızda çok mutluluk duyduk. Çıldır Gölü, bizlerin en önemli turizm pazarlama ürünlerimizden bir tanesi. Doğru bir pazarlama ile soğuk kış, sıcak kültür ile inanılmaz bir pazar alanına dönüşebilir. Yalnız bu turizmde önemli olan sürdürülebilirliğin olmasıdır. Yetkililerin, yerel yönetimlerin Çıldır için acil olarak sürdürülebilir eylem planını uygulamaya geçirmeleri gerekir. Yani biz 50 yıl sonra da buraya geldiğimizde donan gölün üzerinde bu şekilde yürüyor olmamız geriyor” diye konuştu.

Çıldır Gölü Turizm Kooperatifi Başkanı Zeki Bayraktar ise katılımcılara motorlu kızak gösterisi yaptı. Bayraktar, Çıldır Gölü üzerinde tüm spor aktivitelerinin yapılabileceğini söyledi.

Bazı araç sürücülerinin buzlu göl yüzeyinde drift yaptığı etkinlik, farklı gösterilerle sona erdi.

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