KENT KONSEYİNDEN İLK YARDIM EĞİTİMİ

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Ankara Kent Konseyi’nde, ilk yardım eğitimi verildi. Kaza ve yaralanmalarda yapılması gereken ilk müdahalelerin öğrenilmesi için Temel Yaşam Desteği Eğitimi uygulamalarla sunuldu. Katılımcılar, öğrendiklerini deneyerek pekiştirdi.

Hazal Ergen/Ankara

İlkyardım Eğitim Etkinliği Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirildi. Uzman Doktor Seher Altunel ve Alev Şaylan anlatımı ve teknik örnekleri ile ilk müdahaleler konusunda katılımcılar bilinçlendirildi.

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‘Oksijen, Beyne Gitmiyor’

Temel Yaşam Desteği etkinliğinde Uzman Doktor Seher Altunel: “İlkyardımdaki adımlar önce tanı koymak sonra yardım çağırmak, kompresyon yapmaktır. Ambulans gelene kadar telefonun hoparlörü açık şekilde bazı kompresyonların yapılması gerek. Eğer kalpte sorun varsa masaj gerekli olabilir. İnsan o esnada panik de yapabilir. Tanı koymadan müdahale edemeyiz. Kompresyon yaparak belli bir çok kişiye faydanız olacak. Bazı kaza veya yaralanma durumlarını bilim insanları şöyle tanımlıyor; ‘Zaten var olan oksijen beyne gitmiyor.’

Öncelikle hasta veya yaralının güvenliğinden emin olmanız lazım. Hasta veya yaralının omuzlarına dokunup “İyi misiniz?” diye sorularak bilinci kontrol edilir eğer bilinci yoksa çevreden yüksek sesle yardım çağırtmak ve 112’yi aratmak gerek. Daha sonraki aşamada, sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması, yanına diz çökülmesi, boynunu ve göğsünü saran giysilerin açılması, ağız içi kontrol edilmesi, görünen yabancı cisim var ise çıkarılması lazım. Hava yolunu açmak için bir el alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir, çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir; hastaya baş geri çene yukarı pozisyonu verilmelidir. Hastanın solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilmeli. Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır, eğilip, kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir. Hasta veya yaralının solunumu yok ise çevrede başka kimse yok ve ilkyardımcı yalnız ise kendisi 112’yi aramalı” ifadelerini kullandı.

Dakikalarca Kalp Masajı Yapılmalı

Kalp masajı gereken kardiyolojik durumlarda yapılması gerekenler hakkında yönerge veren Altunel: “Bunun için hastanın yan tarafına göğüs ve omuz hizasına diz çökün. Göğüs kemiğinin yarısını işaretleyin. Altta kalan yani karına yakın olan yarısının ortasına iki elinizin üst üste getirerek alttaki elinizin ayasını koyun. Ellerinizin parmaklarını birbirine kenetleyerek hastanın vücuduna sadece altta kalan elinizin ayasının temas etmesini sağlayın. Kollarınızı dik konuma getirin. Kollarınızı dirseklerden kesinlikle bükmeyin. Vücut ağırlığınızı kullanıp kalça ekleminden hareket ederek bastırın. Basma işleminiz, hastanın göğsünü en az 5 cm bastıracak 6 cm geçmeyecek şekilde dakikada 100-120 bası olacak hızda yani saniyede yaklaşık 2 kez yapılmalıdır. Her basıdan sonra göğüsün tamamen gevşemesine izin verilmeli, ancak ellerin hastanın vücudu ile teması kesilmemelidir” şeklinde konuştu.

‘Kalp Masajı Sunni Solunumdan Daha Önemli’

Doktor Şaylan, şu sözleri belirtti: “30 tane göğüs basısından yani kalp masajından sonra hastaya 2 sunni solunum vermelisiniz. Bu amaçla hastanın hava yolunu açmak için daha önce bahsettiğimiz baş geri çene yukarı veya alt çene pozisyonunun uygun olanını kullanın. Hastanın alnında olan elinizin baş ve işaret parmakları ile burun deliklerinı kapatın derin bir nefes alarak bu nefesi hastanın ağzından 1 sn boyunca verin. Ağzınızı hastanın ağzından çekin burun deliklerini açın ve akciğerlerdeki havanın boşalmasına izin verin. Göğüs boşaldıktan sonra bir kez daha 1 saniyelik sunni solunum verin. Ve sonrasında hemen göğüs basılarına yani kalp masajına devam edin. Bu şekilde acil yardım gelene kadar, hasta hareket etmeye başlayana kadar ya da siz yorgunluktan bu müdahaleyi yapamayacak duruma gelene kadar devam edin.

Sunni solunum sırasında bu iş için imal edilmiş ucuz sunni solunum maskeleri varsa mutlaka kullanın. Sunni solunum sırasında bulantı, tiksinme gibi duygular ve bulaşıcı hastalık korkusu yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda sunni solunum yapmak zorunda değilsiniz. Sadece dakikada 100-120 defa göğüs kafesini 5 cm den fazla 6 cm den az olacak şekilde göğüs basıları (kalp masajı) uygulayarak da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki her zaman göğüs basıları (kalp masajı) sunni solunumdan daha önemlidir. Sağlık personeli değilseniz nabız kontrolü yapmayınız. Sağlık personeliyseniz nabız kontrollerini 2 dakikada 1 yapın. Bunun dışında hiçbir zaman nabzı kontrol etmek için durmayın. Yanına 2. bir kişi geldiğinde ilk yardım bilgisi bulunuyorsa kurtarma işlemine dahil edin. Ortamda bir OED (Otomatik External Defibrilatör) varsa en kısa zamanda yanınıza gelmesini isteyin. Onun yönergeleri ile işleme devam edin.”

Uygulamalarla göstererek ilk yardımın önemini vurgulayan Şaylan, şu uyarılarda bulundu: “Hasta, bu işlemlerin herhangi bir kısmında hareket etmeye başlarsa hastayı koma pozisyonuna getirin ve sürekli gözlemleyerek tıbbi yardımı bekleyin. Kalbe kompresyon yapıyoruz ki içindeki kan beyne geçsin. Eğilip hastaya yaklaşarak nefesin buharı geliyor mu diye kontrol ediyoruz. ”

Katılımcılar, tek tek sahneye çıkarak müdahaleleri doktorlar gözetiminde, basamaklarla uyguladı. Sorularını yönelterek yanıtlarla aydınlatıldı.