Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar gündeme taşıdığı kenevir ekimi konusunu değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Karataş, 2017 verilerine göre dünya kenevir pazarının 4 milyar doları bulduğunu, 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiş olduğu kenevir üretimi konusu aktüelliğini koruyor.

Uzun seneler tıbbi amaçlar dışında Türkiye’de üretimi yasak olan ve 2016 senesinde 19 ilde üretimi serbest olan kenevirin onlarca sektörde 50 bin çeşide varan bir üretim skalası olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi besin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, “Konuya küresel bazda baktığımızda dünya kenevir pazarı 2017 senesinde 4 milyar dolara ulaşmış durumda. 2025 senesinde bu sayın 11 milyar doları bulması bekleniyor” dedi.

“OSMANLI DONANMASINDA KULLANILIRDI”

Dünya kenevir piyasasında zirveyi, hem tohum hem de sanayi manasında Fransa’nın ele aldığını ifade eden Karataş, “Fransa’yı Çin ve İsrail takip ediyor.

ABD’de de son dönemlerde kenevir üretimi devamlı bir artış gösteriyor. Oysa Türkiye kenevir üretiminde tarihten gelen bir yarara sahip.

Osmanlı döneminde çoğu zaman Karadeniz bölgesinde ekilen kenevir, liflerinin son derece sağlam olması sebebiyle çuval, halat ve ağ yapımının yanında, Osmanlı donanmasının yelken, urgan ve halat ihtiyacını da karşılardı. ana vatanı Türklerin ana yurdu Orta Asya olan kenevirin Türkiye’de tıbbi amaçlar dışında üretimi, yapılan milletlerarası anlaşmalar gereği yasaklanmıştı.

2016 senesinde Bakanlık iznine bağlı olarak izin verilen topraklarda ve bakanlıkça ayda bir denetlenmek suretiyle 19 ilde serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın plastik torbalar yerine kenevirden yapılmış filelere dönüleceğini açıklaması, sonrasında besin Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin kenevir üretimine başlanacağını bildirmesi, tam da yerinde verilmiş son derece isabetli ve manalı bir beyan oldu” ifadelerini kullandı.

İAÜ’DE “KENEVİR FORUMU” DÜZENLENİYOR

“Hayatın çabucak derhal her alanında kullanılan, çıkarlarının saymakla bitirilemeyeceği kenevir tohumlarından dişi kenevirde bulunan uyuşturucu madde özelliği, ek olarak tohumundan soğuk presle elde edilmiş yağın faydası, onun saymakla bitmeyen çıkarlı özelliklerini gölgelememeli” diyen Karataş, “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 19 Ocak 2019 Cumartesi günü 2’nci Endüstriyel kenevir Forumu-Köye Dönüş Projesi” başlıklı bir aktiflik düzenliyoruz. Bu kapsamda konuyla alakalı bilim adamları 20’den fazla bildiri sunacak.

İlkini 20 Ocak 2018’de gene İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlediğimiz bu foruma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu da davet ettik.

Kullanım alanı ve yararları saymakla bitmeyen kenevir ekiminin bir devlet politikası olarak ele alınıp üretiminin teşvik edilmesi son derece yararlı ve ümit verici. Bu adımın ekonomimize büyük bir katma kıymet sağlayacağını umuyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.