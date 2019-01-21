Kenevir araştırmacısı ve yazar Dr. İsmail Tokalak, kenevir bitkisinin radyasyonu emdiğini belirterek, “Etrafımız radyasyonla çevrili. Kenevir bitkisi ise ortamdaki buradaki manyetik alanı temizliyor” dedi.

Farklı sektörlerde 50 bin çeşide varan üretim yelpazesi olan kenevir, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen 2’nci Endüstriyel Kenevir Forumu’nda ele alındı. Endüstriyel kenevir üstünden yürüyen küresel algı yönetimi ve endüstriyel kenevirin ekonomik açıdan taşımış olduğu mevcut potansiyelin konuşulmuş olduğu forumda, son bir sene içinde yaşanmış olan gelişmeler ve atılan somut aşamalar değerlendirildi.

“YASAKLI OLAN DİŞİ KENEVİR”

Halkın, kenevirin yasaklı olduğuna dair yanlış bir bilgiye sahip olduğunu vurgulayan kenevir araştırmacısı ve yazar Dr. İsmail Tokalak, “Yasaklı olan dişi kenevir. Bu dünyanın her yerinde yasaklı. ama bu, Türkiye’ye milyarlarca dolar getirecek ürün. Bununla 50 binden fazla endüstri ürünü üretiyorsunuz. Türkiye’nin önünü açmak ve Türkiye’yi kurtarmak için bulunmaz bir fırsattır” dedi.

“Etrafımız radyasyon ile çevrili” diyen Dr. Tokalak, “Kenevir buradaki manyetik alanı da temizliyor. Ben kenevirden inşaat materyali yaptım. Yaptığım ürün, radyasyonu engelliyor. Bu maddeden ev yaptığınız zaman içeride telefonla konuşamıyorsunuz zira radyasyonu kesiyor” ifadelerini kullandı.

“DOĞADA 3 GÜNDE YOK OLUYOR”

Kenevirden CBD (Cannabidiol) adı verilen bir yağ çıktığını da vurgulayan Dr. İsmail Tokalak, bu yağın milyarlarca dolarlık kıymeti olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sanayi kenevirini ürettikten sonra jandarma toplayıp bunu imha ediyor. Yani biz milyarlarca doları heba etmiş oluyoruz. ‘Yaprağını serbest bırakın ve milyarlarca doların önünü açın’ diyoruz. Bunun yanı sıra kenevirden 50 binden fazla endüstri ürünü üretiliyor. Kağıttan, tekstile birçok alanda kullanılıyor ve en önemlisi biyopolimer üretiyorsunuz. Bugün artık hepimiz naylon ve plastiği yasaklıyor. fakat siz bunu kenevirin selülozundan, biyopolimerden yapmış olursanız çevreye ve ekonomiye katkınız olur. Bu madde tabiatta 3 gün sonra yok olur.”

KONTROLLÜ BİÇİMDE ÜRETİMİ YAPILACAKTIR

Kenevirin ilaçtan, endüstriye kadar pek çok alanda kullanıldığını hatırlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkın Aydın ise, “Son senelernde gerek Türkiye’de gerekse dünyada yapılan çalışmalar sonucunda ciddi alanlarda kenevirden yararlanılabileceği fark edildi. Bu o denli geniş bir yelpaze ki endüstriden ilaca, otomotivden giyime kadar pek çok alanda bundan yararlanılabilir. Tonlarca kesilen ağacın önlenebileceği ve pek çok ormanımızın kurtarılabileceği tespit edildi. Kenevir geleceğimize hem ekonomik hem de çevre bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır. Yasak, sınır ve kontrolü kesinlikle olmalı ancak hırsızlık var diye bazı şeylerden vazgeçemeyiz. Kontrol ve aşikar takiplerle kenevir üretiminin kolayca yapılabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Foruma katılan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da kenevir bitkisinin sağlamış olduğu oksijene dikkat çekerek, “Kenevir bitkisi ormandan daha çok oksijen üretiyor. Oksijen atmosferimizin hayatiyetini sağlıyor. fakat bununla beraber radyasyon emici bir etkiye sahip.Keneviri balkonların kenarlarına ekerseniz, arılarda oluşan biti engeller ve bu da balın kalitesini artırır. Zeytinlerdeki kurtçuğu da engelleyerek zeytinin kalitesini artırır” dedi.

Etkinlik sonunda kenevir bitkisinden üretilen ürünler sergilendi.