Kendisini sahte çek ile dolandıranı bacağından vurdu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta, Hadi Has (63), kendisini sahte çek vererek dolandırdığını öne sürdüğü Hakan Badem’i (37), pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olay sırasında bölgeden geçen bir kişi de koluna saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Hayrullah Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hadi Has ile yolda karşılaştığı Hakan Badem arasında alacak tartışması çıktı. Tartışma sırasında Has, yanında taşıdığı av tüfeği ile Badem’e ateş etti. Badem Bacağı’ndan yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen bir vatandaşın koluna da saçma isabet etti. Devriye gezen polis ekibi, silah sesi üzerine geldiği olay yerinde Hadi Has’ı gözaltına aldı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

‘SAHTE ÇEK VERDİ’

Hadi Has’ın ifadesinde Hakan Badem’i kendisini dolandırdığı için vurduğunu belirterek, “80 bin liralık sahte çek verip beni dolandırdı. Evi satıp onun borcunu ödedim” dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI