Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı

'DOĞU'nun Ihlara Vadisi' olarak bilinen Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kanyon, doğal güzelliği ve manzarası ile her mevsim ziyaret ediliyor. Ağrı'ya 50 kilometre uzaklıktaki Diyadin Kanyonu, kışın oluşan metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları, manzarası ve doğal yapısı ile doğaseverlerin yanı sıra doğa sporcularının da dikkatini çekiyor. Bitki örtüsü, akarsuları, şelaleleri, sarp kayalıkları ve bu kayalıkların üzerine kurulan yerleşim alanları ile yazın olduğu gibi kış aylarında da görsel güzellik sunan Diyadin Kanyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi.