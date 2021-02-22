Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli yaşlı adamın telefonunu çaldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi Hasan Arutay’ın (60) yanına gelerek üst aramasından sonra 2 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Evine giden Hasan Arutay’un yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi polis olduğunu söyleyerek kimlik sordu. Kimlik sorgusunun ardından yaşlı adamın üstünü arayan şüpheli cebinde bulunan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak otomobille kaçtı. Çevredekilerden yardım isteyerek polisi arayan Arutay, şüpheliden şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis, Arutay’un ifadesine başvurarak çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis, ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin telefonunu çaldığını ifade eden Hasan Arutay, “Ben yolun karşısına geçtim biri bana bağırarak durdurdu. Genç birisi yanıma geldi, polis olduğunu söyleyerek üzerimi aramaya başladı. Cebimde bulunan cep telefonumu alarak bir arabaya binip kaçtı.” dedi.

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