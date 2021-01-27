Kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıtıp, 237 bin lira dolandırdı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da telefonla arayıp kendisini ‘Komiser Kemal’ olarak tanıttığı Ferit Aydoğan’ı (87) 237 bin lira dolandıran Kemal G. kaçtı. Kemal G.’ye yardım ettiği öne sürülen Oktay S. (21), polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Oktay S.’nin ifadesinde, “Kemal, motosikletimle bir yere gitmek istediğini söyledi. Ben de götürdüm. Bir adamdan poşet içerisinde bir şey aldı. Olayı Kemal gerçekleştirdi” dediği öğrenildi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ferit Aydoğan’ı arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, “Ben komiser Kemal, FETÖ’ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra geri vereceğiz” dedi. Bunun üzerine Aydoğan eve gelen kişilere bankadan çektiği 237 bin lirayı verdi. Yaşlı adam, bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı, ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Aydoğan, polise giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayı Oktay S. (21) ile Kemal G.’nin gerçekleştirdiği saptandı. Oktay S., belirlenen adrese yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Oktay S.’nin, ifadesinde suçlamaları reddederek, “Kemal yanıma gelip, motosikletim ile bir yere gitmek istediğini söyledi. Ben de onu istediği yere götürdüm. Bir adamdan poşet içerisinde bir şeyler aldı. Sonra da bana 150 lira para verdi. Olayı Kemal yaptı” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kemal G.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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