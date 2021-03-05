Kendisini ‘jandarma komutanı’ olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’nın Şarkikaraağaç ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendisini ‘jandarma komutanı’ olarak tanıtıp, 9 bin liranın yanı sıra ziynet eşyalarını alarak dolandıran O.S., yakalandı. O.S.’nin, 4 dolandırıcılık olayından arandığı ortaya çıktı.

Şarkikaraağaç ilçesinde oturan M.D.’yi ev telefonundan arayıp, kendisini ‘jandarma komutanı’ olarak tanıtan O.S., 9 bin liranın yanı sıra, 3 bilezik, 5 yarım altın, 1 çeyrek altın ve 1 altın yüzüğünü alarak dolandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koordineli çalışma başlattı. Denizli’den Isparta’ya geldiği belirlenen O.S, taksiyle kentten ayrılmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.D.’den dolandırdığı para ile ziynet eşyaları bulundu. M.D. gözaltına alınırken, para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

O.S’nin ayrıca Yalvaç ilçesi Özbayat köyünde yaşayan A.Ö.’yü 1030 euro ve 5 bin lira, Burdur Yeşilova’ya bağlı Güneyköy köyünde yaşayan H.Ç.’yi 2 adet 22 gram bilezik, 2 altın yüzük, 1 çift küpe, 5 yarım altın, 2 gram altın, 1 cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın, Denizli Çivril’de yaşayan M.T.’yi 4 bin euro, Uşak Karahallı ilçesi Delihıdırlı köyünde yaşayan M.Y.’yi ise 2 bin 400 euro ve 3 bin 500 lira dolandırdığı, bu suçlardan da arandığı belirlendi.

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