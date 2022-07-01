Kendisini bakan yakını olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde kendisini bakan yakını olarak tanıtıp iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Muhammet Demir (34), yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantep’ten bir süre önce Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine gelen Muhammet Demir, kendisini bakan yakını olarak tanıtıp, çok sayıda kişiden kendilerini kamu kurumlarında işe sokabileceğini söyleyerek para aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden bu kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

Harekete geçen ekipler, Muhammet Demir’in Gaziantep’in Nizip ilçesinde olduğunu belirledi. Demir yakalanıp, Çanakkale’ye getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Muhammet Demir’in bazı mağdurlara şikayetçi olmamaları için aldığı paraları gönderdiği öne sürüldü. (DHA)

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