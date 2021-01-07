Kendisine şiddet uygulayan eşinin, oğlunu kaçırdığını iddia etti

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Antakya ilçesinde yaşayan Hatice İ. (25), kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Yusuf İ.’nin, 2 yaşındaki oğlunu kaçırdığını öne sürdü. Hatice İ., eşinin, kendisine ve ailesine zarar vermek istediğini, oğlunun uyurken yanına tabanca koyup fotoğrafını çekerek kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, yardım istedi. Hatice İ., “Diğer kadın cinayetleri gibi, Emine Bulut gibi olmak istemiyorum” dedi.

Antakya ilçesinde yaşayan Hatice İ., başından geçenleri anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak sesini duyurmak istedi. Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Yusuf İ.’ye 16 Temmuz’da boşanma davası açtığını aktaran Hatice İ. düğüne götürme bahanesiyle 4 ay önce kaçırdığı 2 yaşındaki oğlunu bir daha geri getirmediğini kaydetti. Oğlunun hayatından endişe ettiğini vurgulayan Hatice İ., “Oğlum uyuşturucu ve alkol bağımlısı eşim tarafından kaçırıldı. Boşanma aşamasında velayeti bende olmasına rağmen 4 aydan beri oğlumu görmüyorum. Oğlumu göstermemekle kalmayan eşim, ailemle bulunduğum evimi sürekli taciz ettiriyor, ediyor. Sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet altındayım. Bana zarar verdirmeye çalışıyor. Tek isteğim, sesimi duyun ve duyurun. Çocuğumu bulup onunla birlikte korunmak istiyorum” diye konuştu.

‘EMİNE BULUT GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de şikayette bulunduğunu aktaran Hatice İ., “Sosyal medya üzerinden sürekli tehdit ediliyorum. Çok kez karakollarca aranıp, karakoldaki yetkilileri kandırmış ve beni ölümle tehdit etmiştir. Gereken her yere başvuru yapıp cevabını alamamış mağdur bir anneyim. 2 yaşındaki oğlumun hayatından endişe ediyor, yüce adaletin sunduğu imkanlara sığınıyorum. Oğlumun bulunup bir an önce tarafıma teslimini siz adalet makamından önemle rica ediyorum. Uykunun ne olduğunu unuttum. Sürekli ne zaman öldürüleceğim diye arkama bakarak yürüyorum. Diğer kadın cinayetleri gibi, Emine Bulut gibi öldürülmek istemiyorum. Bakan Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istiyorum” diye konuştu.

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