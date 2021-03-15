Kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babasını öldürüp, okula gitti/ Ek fotoğraflar

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan komşu ve akraba ziyaretlerinin bulaş riskini arttırdığını belirterek, “Özellikle bütün vatandaşlarımızdan bu konuda dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü tehlike...