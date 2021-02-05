Kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzenini bıçakladı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te E.İ. (24), kendisine küfrettiğini öne sürdüğü Ç.M.A.’yı (25) bıçakla yaralandı.

Olay, Körfez Mahallesi Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. Ç.M.A. ile kuzeni E.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ç.M.A. kuzeni E.İ.’ye iddiaya göre küfretti. Bunun üzerine E.İ., yanındaki bıçak ile kuzeni Ç.M.A.’yı yaraladı. Daha sonra sakinleşen kuzenler, bölgeye geldikleri araca binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Görgü tanıklarının bir kişinin bıçaklandığını söylemesi üzerine aracı takibe alan ekipler, olay yerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Kartepe Köseköy Çuhane Caddesi girişinde aracı durdurdu.

Araçtaki Ç.M.A.’nın kanamasının olduğunu gören polis ekipleri, ambulans çağırdı. Sol elinden ve sol omuz alt kısmından yaralanan Ç.M.A., ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılırken, kuzeni E.İ. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI