Kendini darbettiğini iddia ederek, sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

- Reklam -

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da kendisini darbettiğini iddia eden B.A., tartıştığı Mazlum A.’ya sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mazlum A.( (26) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Mazlum A. ve B.A, sokakta tartışmaya başladı. Tartışma sırasında çıkan arbedede Mazlum A., iddiaya göre B.A.’yı darbetti. Daha sonra eve gidip, ruhsatsız tabancasını alarak geri dönen B.A., sokaktaki Muzlum A.’ya kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Mazlum A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -