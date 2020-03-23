İşte sorumlu özgür gazetecilik budur: İsmail Küçükkaya’ya TV Çalar Saat canlı yayınına uzmanları konuk ettiği ve bizleri Korona virüs ile her türlü bulaşıcı hastalıktan korunmamız amacıyla eğitim verdiği için şükranlarımızı sunuyoruz.

Korona virüs korkulu rüya olmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne halen bir tedavi yöntemi bulunamamasının yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ve kişisel hijyen korunmada çok önemli yer tutuyor.

Hastalıktan korunmanın en iyi ve en etkili yolu temizliktir. Bu sayede de virüsün bulaşmasını önlemek. Bu konuda en büyük görev de yani bizlere düşüyor.

Herkes kendisinin doktoru olsun.

Bu salgın hastalık için uzmanların önerilerini dikkatle uygulama görevi bizlere düşüyor. Bizi doktorlar değil aldığımız önlemler koruyacak.

İsmail Küçükkaya’ya TV Çalar Saat canlı yayınına uzmanları konuk ettiği ve bizleri Korono virüsten ve her türlü hastalıktan korunmamız amacıyla eğittiği için şükranlarımızı sunuyoruz. İşte sorumlu özgür gazetecilik budur.

Korona virüs tehdidi sona erinceye mümkün mertebe evden çıkmamamız gerekiyor. Çünkü ortak alanlarda virüs hızlı bir şekilde yayılıyor.

Biz vatandaşlar olarak “Ben toplum için ve kendim için ne yapabilirimi” sormamız gerekir. Bu konuda toplumu harekete geçirmemiz lazım. İnsanlar bana bir şey olmazın dışına çıkmalı aklını başına almalıdır. Hasta kişi maske takmalı ve evde oturmalıdır.

Maske kullanımı konusunda halk arasında bir kafa karışıklığı yaşanıyor. Türk Tabipler Birliği maske kullanımı konusundaki yanlış bilgileri önlemek için kendi web sitesinde sağlık çalışanı olmayanlar için maske kullanımı ile ilgili uyarılarını şöyle sıraladı:

Sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur

Ateş, öksürük gibi solunum yolu enfeksiyonu olanlar maske kullanmalıdır

Maske kullanırken kurallara uygun davranmak gerekir, aksi halde maske koruyucu olmaktan çok hastalığın bulaşma riskini artırır.

Maskenin tek başına kullanılması asla yeterli değildir, el temizliğine dikkat edilmediği takdirde hastalığın bulaşmasını azaltmaz.

Bu önlemler sadece korona virüs hastalığı için değil tüm solunum yolu enfeksiyonları için koruyucudur.

Sağlıkçı olmayanlar için normal/basit cerrahi maske yeterlidir

Maskeyi takarken;

Maskeyi, metalli kısmı üste gelecek şekilde yüzümüze yerleştirelim

Maskenin metal kısmını burnumuzun çevresine oturtalım

Maskeyi çıkartırken;

Maskeyi. Lastikli kısmından tutarak çıkaralım, ön yüzünü asla ellemeyelim

Maskeler tek kullanımlıktır, çıkardıktan sonra çöpe atalım

Ellerimizi su ve sabun ile yıkayalım. Olanaklı değil ise antiseptikle veya kolonya ile temizleyelim

Sonuç olarak diyorum ki uzmanlara kulak verelim ve lütfen doğru bildiğimiz yanlışları yapmayalım.

Hijyen kurallarına uyalım, ellerimizi sık sık temizleyelim,

Kronik rahatsızlıkları olanları koruyalım,

İnsanları koruyalım,

Kendimizi koruyalım,

Türkiye’yi koruyalım.

Sanırım korona belası bize sağlık ve özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.