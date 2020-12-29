Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA (DHA)- ISPARTA’da, kendilerini polis olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kadının 8 Cumhuriyet altını ve 2 bin 800 lirasını dolandıran 2 şüpheli Antalya’da yakalandı. Biri tutuklanan şüphelilerin aldıkları altınları kuyumcuya sattığı belirlendi.

İstiklal Mahallesi’nde oturan M.A. adlı kadını 22 Aralık’ta telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp, bir cinayete karışan şüphelilerin çaldığı altınların kendi evinde bulunan altınlarla aynı olup olmadığını kontrol edeceklerini söyledi. Şüpheliler, eve polis geleceğini söyledikleri kadından, para ve altınları gelen polislere teslim etmesini, ayrıca eve gelen kişiye ‘vatan’ parolası ile de kapıyı açmasını istedi. Telefon görüşmesinin ardından M.A.’nın evine gelen şüpheli, 8 adet Cumhuriyet altını ve 2 bin 800 lira parayı aldıktan sonra ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.A. polise ihbarda bulundu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri U.K. ve F.Ç. olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin 34 KY 7507 plakalı araç ile Isparta’ya geldikleri, birinin M.A.’nın evine gittiği, ziynet eşyaları ve para ile geri döndüğü tespit edildi. Şüphelilerin aynı araçla Antalya’ya gittiklerini belirleyen ekipler, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Olaya karışan 2 şüpheli 25 Aralık’ta yakalandı. Isparta’ya getirilen şüphelilerin M.A.’ya ait altınları kuyumcuya sattıkları tespit edildi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklanırken, U.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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