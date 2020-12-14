Kendilerini ihbar eden çocukların polisten kaçma anı kamerada

İsmail Hakkı SEYMEN- Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, kendilerini ihbar eden çocukların polis ekipleri gelirken kaçtıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, evlerinden çıkan 10 çocuk, kendilerini polise ihbar etti. Çocuklar, polis ekipleri gelirken kaçarak, gözden kayboldu. Çocukların, sokakta toplanmaları ve kaçmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan çocukların sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkıp, polise ihbarda bulunmayı oyuna dönüştürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI